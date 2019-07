Tottenham, la lista cessioni di Pochettino: c'è anche Rose

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mauricio Pochettino non vuole una rosa troppo corposa in vista della prossima stagione e ha consegnato - come riferisce l'edizione odierna del Daily Mail - una lista di nomi che dovranno lasciare il club quest'estate. A sorpresa c'è anche Danny Rose, che si aggiunge a Kieran Trippier, Serge Aurier, Victor Wanyama, Vincent Janssen, Cameron Carter-Vickers, Josh Onomah and Marcus Edwards.