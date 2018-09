Tottenham, la nuova vita di Lucas: miglior giocatore d'agosto in Premier

© foto di Imago/Image Sport

Nuovo anno e nuova vita per Lucas Moura. Il brasiliano, che al PSG ha faticato a recitare un ruolo da protagonista, è arrivato in punta di piedi in casa Tottenham ma adesso sembra pronto per un ruolo da protagonista. Tanto da vincere il premio di giocatore del mese della Premier League, davanti a Marcos Alonso e Sadio Mane, dopo tre gol siglati nel mese contro Fulham e Manchester United.