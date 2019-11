Tottenham, la prima di Mou: Moura si rilancia. Eriksen resta fuori

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Josè Mourinho si appresta a tornare in Premier League ripartendo con il suo Tottenham dall'Olympic Stadium del West Ham. Lo Special One ha già in mente una formazione in vista della sfida contro gli Hammers, con qualche punto fermo e alcuni cambi rispetto alle ultime uscite con Pochettino in panchina.

In porta, ancora in attesa del rientro di Lloris, viene confermato Gazzaniga. La difesa a 4 è composta da destra verso sinistra da Aurier, Sanchez, Alderweireld e Danny Rose. A centrocampo, col dubbio che la mediana venga schierata a due o a tre uomini, ci saranno: Sissoko, Winks e Dele Alli. In attacco, Mourinho punterà forte su Lucas Moura, mai titolarissimo con l'argentino, e completerà il potenziale tridente con Kane, inamovibile nel presente e nel futuro secondo le richieste del portoghese, e Son. Eriksen, tra i più criticati della gestione Pochettino di questa stagione, resterà dunque a guardare all'esordio del nuovo tecnico.

Tottenham (4-3-3): 433: Gazzaniga; Aurier, Sanchez, Alderweireld, Rose; Sissoko, Winks, Alli; Moura, Kane, Son.