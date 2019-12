Tottenham, la rinascita di Lucas Moura: "Mourinho mi ha ridato fiducia"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Lucas Moura is on fire. L'attaccante del Tottenham, sotto la cura del nuovo tecnico José Mourinho, è letteralmente rinato: tre gol nelle ultime cinque partite.

Intervistato dal Sun, lo stesso Lucas ha voluto dare il merito dei suoi ottimi risultati proprio allo 'Special One': "Non c’è bisogno che dica a tutti le doti di Mourinho. Tutti sanno che è un allenatore vincente e che cosa possa dare alla sua squadra. Prima non giocavo molto con Pochettino, ma Mourinho mi ha ridato fiducia, consapevolezza e l’opportunità per fare bene. Quando cambia l’allenatore cambiano le motivazioni, questo è normale. Io voglio dimostrare quanto valgo", le dichiarazioni del brasiliano.