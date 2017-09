Tottenham, Lamela e Janssen fuori dalla lista Champions

© foto di Federico De Luca

Anche il Tottenham ha comunicato la propria lista per la prossima Champions League e nell'elenco degli Spurs non figurano due nomi illustri come Erik Lamela e Vincent Janssen. Questo l'elenco completo: Lloris, Vorm, Gazzaniga, Trippier, Rose, Alderweireld, Vertonghen, Sanchez, Foyth, Aurier, Wanyama, Nkoudou, Dier, Sissoko, Dembele, Dele Alli, Eriksen, Heung-Min Son, Kane, Llorente.