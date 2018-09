Tottenham, Lamela sfida l'Inter: "Sarà una partita fantastica"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Erik Lamela, dopo l'esperienza alla Roma, è passato al Tottenham e martedì tornerà in Italia, da avversario. Giocherà contro l'Inter, il Coco, che ha parlato di questo match alle porte al sito ufficiale del club inglese: "Giocare a Milano è difficile, ma abbiamo un gruppo fantastico e siamo più che capaci di vincere. Dobbiamo giocare molto bene, ma anche difendere molto bene anche perché hanno giocatori molto bravi. A volte abbiamo giornate negative come contro il Liverpool, ma spero che sia solo una brutta giornata e che martedì possiamo andare a giocare una gara fantastica. Entro lunedì saremo freschi per poter andare martedì a San Siro e cercare di vincere".