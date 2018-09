Tottenham, Lamela torna in gruppo: sarà a disposizione contro l'Inter

Fonte: fcinternews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Buone notizia per Mauricio Pochettino in vista del doppio impegno con Liverpool e Inter al rientro dopo la sosta per le Nazionali. Erik Lamela, dopo essersi infortunato al bicipite femorale nella rifinitura alla vigilia del big-match con il Manchester United, è tornato a lavorare regolarmente in gruppo. L'ex Roma, dunque, sarà una carta in più per il Tottenham nelle prossime sfide.