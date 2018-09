Tottenham, le pagelle del Mirror: stroncati Kane, Eriksen e Vorm

© foto di Imago/Image Sport

Ko per 2-1 a Wembley contro il Liverpool, il Tottenham ha adesso all'orizzonte l'impegno Champions contro l'Inter. Intanto il Mirror ha stilato le pagelle della gara contro i Reds. Disastro tra centrocampo e attacco: voto 5 per Dembelé, Dier, Winks, Eriksen e Kane, insufficienza anche per il portiere Vorm. 6 per Trippier, Alderweireld, Vertonghen e Rose, davanti si salva solo Lucas Moura comunque solo sufficiente.