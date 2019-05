© foto di Imago/Image Sport

Saranno oltre 60mila i tifosi del Tottenham presenti domani sera nel nuovo stadio londinese degli Spurs per la finale di Champions League che sarà visibile attraverso un maxischermo installato per l'occasione. Per la sfida contro il Liverpool, infatti, il Tottenham Stadium è stato dichiarato soldout per una serata che potrebbe essere storica per il club londinese