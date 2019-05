© foto di Imago/Image Sport

Tottenham-Liverpool sarà anche la sfida fra i due tecnici: Jurgen Klopp e Mauricio Pochettino. Un tedesco e un argentino che, in caso di vittoria, andrebbero a rimpolpare lo speciale palmares degli allenatori che hanno vinto la Champions League.

In caso di successo domani a Madrid per il Liverpool, Klopp sarebbe il quinto tecnico tedesco ad alzare la "coppa dalle grandi orecchie" dopo Udo Lattek (nel 1974 alla guida del Bayern Monaco), Dettmar Cramer (nel 1975 e nel 1976 ancora alla guida dei bavaresi), Jupp Heynckes (nel 1998 con Real Madrid e nel 2013 ancora per il Bayern) e Ottmar Hitzfeld (nel 1997 alla guida del Borussia Dortmund).

Se invece il successo andrà, per la prima volta nella storia, al Tottenham Mauricio Pochettino sarà il terzo tecnico argentino a conquistare la Champions League. Prima di lui Luis Carniglia (doppietta col Real nel 1958 e nel 1959) e il "mago" Helenio Herrera con la grande Inter del 1964 e 1965.