Tottenham, Llorente: "Del rinnovo non so niente. E neanche dell'Athletic"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'attaccante del Tottenham Fernando Llorente ha parlato a Cadena SER dopo il successo di ieri contro il City. Lo spagnolo si è soffermato anche sul suo futuro: "Il rinnovo? Ancora nessuno mi ha detto niente a riguardo, ma non ci penso. Voglio solo chiudere al meglio questa stagione in cui possiamo fare la storia. Tornare all'Atletico sarebbe una buona opzione? Credo di sì, ma solo Dio sa cosa accadrà. Dall'Athletic comunque non mi ha chiamato nessuno".