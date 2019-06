© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Fernando Llorente è a meno di trenta giorni dalla naturale scadenza del suo contratto con il Tottenham, ma ancora non sa cosa farà in futuro. Subito dopo il k.o. nella finale di Champions Leauge, l’ex Juventus s’è così espresso: “Il contratto sta per terminare e non ho idea di cosa farò in futuro, vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni”. Secondo Marca sulle sue tracce c’è l’Athletic Club di Bilbao.