Tottenham, Llorente: "Grandissima partita, meraviglioso segnare così"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Queste le dichiarazioni di Fernando Llorente, attaccante del Tottenham, ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Borussia Dortmund. "Una grandissima partita, è qualcosa di meraviglioso segnare dopo un minuto. Ho saltato tantissimo, è incredibile. A volte giochi tutta la partita e non segni e poi lo fai al primo pallone toccato. Il Borussia è una grande squadra. Adesso dobbiamo goderci il momento e concentrarci per la prossima partita, bisogna imparare dal passato come l'eliminazione dello scorso anno contro la Juventus. La Juventus è matura e nei momenti importanti sanno cosa fare".