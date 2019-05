© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Secondo quanto riportato da Sky Sports UK, Fernando Llorente potrebbe proseguire la propria carriera ancora indossando la maglia del Tottenham nonostante il suo accordo scada nel corso del prossimo giugno. L'attaccante ex Juventus è stato uno dei protagonisti della galoppata che ha portato gli Spurs in finale di Champions e il club sta pensando di proporgli un altro anno di contratto. Tutto è ovviamente rimandato al post Madrid, ovvero dopo la finalissima, ma nelle ultime settimane le possibilità di conferma per lo spagnolo sono cresciute in modo esponenziale.