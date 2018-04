Tottenham, Lloris: "Contenti per i tre punti, peccato per il gol preso"

© foto di J.M.Colomo

Dopo il successo conquistato in casa dello Stoke City, il portiere del Tottenham Hugo Lloris ha detto. "Sappiamo che ogni partita in casa dello Stoke è molto importante e oggi sono stati aggressivi e disciplinati, ma abbiamo preso la gara nel modo giusto. Nella ripresa, non appena abbiamo segnato, abbiamo concesso, sfortunatamente per me, ma abbiamo avuto una grande reazione e siamo rimasti forti fino alla fine. Siamo davvero contenti dei tre punti perché abbiamo mantenuto il divario con le squadre sottostanti".