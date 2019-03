© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Hugo Lloris, portiere Tottenham, ha parlato così in vista della sfida di Champions di questa sera contro il Borussia Dortmund (si riparte dal 3-0 in favore degli Spurs maturato all'andata): "Il calcio di alto livello è difficile, non c'è spazio per errori. Bisogna lottare sempre e prepararsi per una partita dopo l'altra. Speriamo di esserci messi alle spalle questa striscia di risultati negativi, non vediamo l'ora di giocare a Dortmund".