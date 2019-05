© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il PSG cerca rinforzi per la prossima stagione e Hugo Lloris è uno dei nomi principali della lista. Secondo Le Parisien il capitano del Tottenham vorrebbe tornare in Francia e vedrebbe di buon occhio il trasferimento a Parigi. Il PSG peraltro offrirebbe al portiere un buon aumento di ingaggio rispetto a quanto percepisce adesso in Inghilterra.