Tottenham, Lloris operato al gomito. Tornerà nel 2020

Hogo Lloris, portiere del Tottenham, è stato operato in mattinata al gomito sinistro, rimasto infortunato durante la partita di Premier League contro il Brighton dello scorso mese. Ad annunciarlo è lo stesso club londinese, che spiega come l'intervento sia stato reso necessario dopo l'ultimo consulto con i medici. Il francese dovrebbe tornare nel 2020.

Following further clinical testing and examination, Hugo Lloris has now undergone surgery on his left elbow.#THFC ⚪️ #COYS

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 7 novembre 2019