Tottenham, Lloris out con l'Inter. Pochettino spera nel recupero di Lamela

Il Tottenham reduce da due ko di fila in campionato cerca di tornare in carreggiata debuttando domani in Champions League contro l'Inter a San Siro. Per farlo, il tecnico degli Spurs Mauricio Pochettino spera di recuperare la fantasia di Dele Alli (fermato in nazionale da un problema al bicipite femorale) e la velocità del coreano Son (fresco di titolo conquistato ai Giochi Asiatici ed esentato dal servizio militare per meriti sportivi). In dubbio anche il centrocampista Moussa Sissoko, mentre non sarà sicuramente a disposizione il portiere Hugo Lloris: al suo posto - nonostante le critiche ricevute contro il Liverpool nell'ultimo ko contro il Liverpool - ci sarà il secondo Michel Vorm.