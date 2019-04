© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Hugo Lloris, capitano del Tottenham, ha parlato in conferenza stampa prima della gara di ritorno di Champions contro il Manchester City: "Domani sarà una gara diversa dall'andata. Abbiamo un piccolo vantaggio, ma in generale sarà importante avere la stessa ambizione. Dovremo avere la stessa mentalità offensiva e cercare di segnare per mettere pressione al City. L'assenza di Kane? E' difficile da rimpiazzare, ma la cosa importante è che tutti siano pronti per aiutare la squadra. Avremo dei giocatori diversi in campo che ci saranno comunque una mano. Nel calcio è sempre più importante la prestazione della squadra piuttosto che il singolo".