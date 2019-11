Tottenham, Lloris racconta l'infortunio: "Andiamo avanti, sono positivo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il portiere del Tottenham e della Nazionale francese Hugo Lloris ha parlato ai microfoni di Telefoot del suo infortunio che lo terrà lontano dai campi fino al 2020: "Sono positivo. Passiamo i vari step e andiamo avanti. In ritorno sarà a gennaio, quindi stiamo facendo quello che serve per tornare in campo. Il mio infortunio? Una rottura a livello del legamento. Ho anche sofferto a livello di un muscolo, sotto il bicipite con una grande lesione. Ho subito un intervento chirurgico da quattro settimane. Abbiamo lasciato la possibilità che guarisca naturalmente, ma dopo quattro settimane abbiamo temuto per la stabilità del braccio per il futuro".