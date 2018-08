Tottenham, Lloris: "Settimana difficile ma è arrivata la vittoria"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Per Lloris è stata una settimana di alti e bassi. Multato nei giorni scorsi per guida in stato di ebbrezza è stato poi protagonista di una buona partita nella vittoria del Tottenham contro il Manchester United. "Ci sono spesso momenti chiave nella stagione e credo che questo match sia arrivato al punto giusto. E' stata una settimana difficile specialmente a causa dei miei errori ma la squadra è riuscita a mantenersi forte", ha detto al Daily Mail elogiando anche Pochettino. "E' uno dei migliori tecnici al mondo".