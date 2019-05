© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Hugo Lloris, portiere del Tottenham, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della finale di Champions League contro il Liverpool (in programma al Wanda Metropolitano di Madrid alle ore 21:00): "La differenza la fanno i dettagli e qualsiasi cosa possa portarti a vincere: siamo pronti mentalmente e fisicamente per la gara di domani".

In che condizioni è la squadra? "È un privilegio poter far parte di questa squadra. In nazionale ho vinto la coppa del mondo, ma senza i miei compagni non sarebbe stato possibile. Lo stesso vale per la finale di Champions League: ora arriva la partita più difficile di tutte Ad Amsterdam abbiamo dimostrato la nostra unione, è stato uno dei momenti più belli della mia carriera agli Spurs. Domani ne vogliamo vivere uno ancora migliore."

Cosa serve per vincere? "Abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti. Siamo un buon mix di giovani e di giocatori più esperti. Seguiremo i nostri leader, prima il tecnico e il suo staff e poi i nostri elementi più importanti in campo. È fantastico poter giocare una partita del genere e il modo migliore per godersela è vincere. Ogni giocatore è importante a questo punto della competizione, sono i dettagli a decidere gare di questo tipo. Vogliamo tutti vincere".