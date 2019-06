Tottenham, Lo Celso braccato dalla clausola: trattativa in stallo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il primo obiettivo del Tottenham per rinforzare la squadra è senza dubbio Giovani Lo Celso. Tuttavia la trattativa per acquistare il giocatore resta bloccata, poiché come spiega il Daily Star, il Betis Siviglia chiede in cambio i 95 milioni della clausola rescissoria, una cifra ritenuta eccessiva dai finalisti della Champions League e in questo momento un accordo appare lontano.