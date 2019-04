Tottenham, Lucas: "Con l'Ajax la gara più importante della mia carriera"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il centrocampista del Tottenham Lucas Moura ha presentato così in conferenza stampa l'andata della semifinale di Champions in programma domani sera a Londra contro l'Ajax: "Ho visto l'Ajax giocare contro la Juve. È una bella squadra, con giocatori giovani, veloci e pericolosi. Ci aspetta una sfida molto dura, ma siamo pronti a fare bene. Posso dire che questa è la partita più importante della mia carriera, visto che è la mia prima semifinale di Champions. Voglio dare il massimo e sfruttare quest'opportunità".

Sul Tottenham favorito: "È difficile esserlo, affrontiamo una squadra che non conosciamo così bene, di un altro Paese. Possiamo vincere solo se giochiamo con l'intensità con cui scendiamo in campo in Premier".

Sull'assenza di Son: "Son è un ottimo calciatore, molto importante per noi. Ovviamente domani ci mancherà, ma anche gli altri che lo sostituiranno faranno il loro lavoro. Abbiamo un'ottima rosa e arriviamo a questo appuntamento nel momento migliore. Spero di poter riavere sia Son che Kane in fretta".

Sulla possibile finale: "Per me è già un sogno essere in semifinale. Da bambino sognavo di giocare in Champions ed eccomi qua. Sono orgoglioso della mia squadra. Vogliamo arrivare in finale, ma sappiamo che dovremo lavorare duro".

Sulla vittoria col Manchester City ai quarti: "La seconda partita col City è stata la più emozionante della mia carriera. Abbiamo giocato con un'intensità pazzesca, oltre a un grande spirito di squadra".