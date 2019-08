Tottenham, Lucas ha rinnovato: "Qui una famiglia, possiamo fare meglio"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Lucas Moura ha rinnovato col Tottenham. "Sono orgoglioso, non posso che ringraziare la società: adesso devo solo dare il mio meglio, come ho sempre fatto. Amo giocare, voglio dare sempre di più a questa società. Voglio migliorare, crescere e rendere felici i tifosi. Devi sentirti libero per esprimerti, e qui è una famiglia: i miei compagni sono fantastici, lo sono stati sin dal primo giorno".