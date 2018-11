Tottenham, Lucas: "I tifosi non hanno ancora visto il meglio di me"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L’esterno del Tottenham Lucas Moura ha parlato dopo il successo sul campo del Wolverhampton: “Sento che sto giocando bene in questa stagione, ma non credo che i tifosi del Tottenham abbiano ancora visto il meglio di me, sono molto esigente da me stesso e voglio sempre migliorare. Penso che ci sia ancora una strada da percorrere prima di vedere il miglior Lucas Moura, ma ci sto lavorando”.