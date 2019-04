© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Grande tripletta di Lucas Moura che ha lanciato il Tottenham nel poker rifilato all'Huddersfield. Il giocatore brasiliano dopo la vittoria ha detto: "Questo è il mio lavoro, aiutare la mia squadra e segnare qualche goal perché un attaccante deve segnare. Mi alleno tutto il tempo e sono così felice perché ho fatto molto bene, buoni passaggi, buone azioni e se giochiamo in questo modo come una squadra possiamo vincere molto. Ora abbiamo una bella battaglia a Manchester, ora dobbiamo recuperare per questo match e prepararci molto bene, sarà così difficile, ma se giochiamo come abbiamo fatto oggi possiamo andare lì e ottenere un buon risultato e possiamo qualificarci".