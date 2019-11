Tottenham, Mourinho: "Arsenal? Non me ne andrei mai da qui oggi"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'allenatore del Tottenham, José Mourinho, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara col Bournemouth, ha parlato anche del suo mancato approdo all'Arsenal prima della firma con gli Spurs: "Niente da dire, non è successo. Sono così felice qui che adesso non potrei neanche pensare alla possibilità di andare altrove. Mi potreste mettere davanti qualsiasi club al mondo, ma non mi muoverei dal Tottenham", le parole dello 'Special One'.