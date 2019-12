© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

José Mourinho, allenatore del Tottenham, ha presentato così in conferenza stampa la sfida del prossimo 26 dicembre contro il Brighton: "Dopo una sconfitta la cosa migliore che possa capitarti è avere un'altra partita. Non devi aspettare troppo tempo, col Brighton avremo la possibilità di rifarci e fare risultato. Affronteremo una squadra di qualità, forte fisicamente e ben messa in campo, dovremo schierare la formazione migliorare nonostante i tanti impegni ravvicinati dei prossimi giorni. Pensiamo a una gara alla volta", le parole del tecnico degli Spurs dopo il ko casalingo di domenica col Chelsea.