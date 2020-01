Tottenham, Mourinho: "Credo che il risultato sia troppo severo per noi"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Al termine della gara contro il Southampton, che ha visto gli Spurs arrendersi ai padroni di casa per 1-0, con inoltre la tegola dell'infortunio di Kane, José Mourinho è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Queste l'analisi a caldo dell'allenatore del Tottenham:

"E' stata una partita piuttosto strana, non ci hanno creato grossi problemi a livello difensivo. Hanno segnato un gol su una palla persa da noi, c'è stato un lancio nello spazio e Ings è stato bravo, a parte questo eravamo sostanzialmente in controllo. E' vero che non abbiamo creato molto, però avevamo creato abbastanza per segnare. Loro hanno difeso, hanno fatto parecchi falli, quelli che qualcuno definisce "falli intelligenti" e hanno imbrigliato la partita. Hanno difeso bene, credo che entrambi i loro difensori centrali abbiano dato parecchio filo da torcere ai nostri attaccanti, sono stati aggressivi, concentrati, non hanno commesso errori. Alla fine ci abbiamo provato, ma senza Kane, e senza altri attaccanti poiché non ne avevamo a disposizione mancando anche Son, siamo stati limitati nelle nostre opzioni. Credo che il risultato sia troppo severo per noi, ma è andata com'è andata.