© foto di Federico De Luca

Dopo la vittoria conquistata contro il Bournemouth, il tecnico del Tottenham José Mourinho ha parlato di Dele Alli, completamente rinato dal suo arrivo: "Gioca in una posizione in cui si sente felice e a suo agio, gli diamo anche spazio per la sua creatività che ha sempre. Penso che abbia giocato tre partite fenomenali da quando sono arrivato. L'accoglienza dei tifosi? Loro adorano il club, non sto dicendo che mi amano, ma mi accettano come un grande professionista che vuole dare tutto per il club".