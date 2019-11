© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Al termine del match vinto in rimonta contro l'Olympiacos, il tecnico del Tottenham José Mourinho ha dichiarato: "La rapidità del raccattapalle? Per farlo, devi essere bravo. Lo sono stato anche io, dai dieci ai sedici anni. Lui è stato abilissimo, ha letto la partita, non era lì soltanto per guardare le tribune. Lo volevo invitare nello spogliatoio, ma è sparito. La sostituzione di Dier? Gli ha fatto male, ma anche a me. È stato difficile per entrambi. Sono fortunato, perché lui è un ragazzo intelligente. Gli chiedo scusa: l'ho fatto perché ne aveva bisogno la squadra, non per la sua prestazione".