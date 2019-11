© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Terza vittoria nelle prime tre gare sulla panchina del Tottenham per Josè Mourinho che dopo il 3-2 rifilato al Bournemouth ha detto: "'Penso che sia stato nel nostro momento migliore quando abbiamo segnato il terzo gol, eravamo vicini a segnare il quarto e poi quando hanno segnato il primo è stata una partita diversa.

Ho sentito che i ragazzi si sentivano un po' stanchi dopo aver giocato una partita ad alta intensità in Champions, ma abbiamo avuto la possibilità di segnare il quarto gol, ma poi in Premier League la partita è sempre viva. Penso che i tifosi si siano divertiti, abbiamo segnato sette gol in quattro giorni".