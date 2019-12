© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Durante la conferenza stampa dopo la vittoria sul Brighton, il tecnico del Tottenham José Mourinho ha parlato del futuro di Christian Eriksen: "Io so già quale sarà il suo futuro. Il suo modo di comunicare verso di me è molto aperto e onesto, ci fidiamo l'uno dell'altro. Per questo so già cosa farà. Detto questo non sono la persona adatta per commentare o per parlarne. Io penso solo al campo, quando abbiamo bisogno di una mano lui c'è".