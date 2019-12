Tottenham, Mourinho: "Eriksen? Sta aiutando la squadra e mi fido di lui"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo il 2-2 arrivato in casa del Norwich, il tecnico del Tottenham José Mourinho ha parlato del futuro di Christian Eriksen che ha firmato il primo gol degli Spurs ma è sempre in scadenza di contratto: "Non voglio parlare della sua situazione. Parlo con lui e siamo così aperti l'uno con l'altro perché ci fidiamo l'uno dell'altro nel senso che restiamo sempre noi stessi. Ovviamente, condivido tutto con il mio capo [Daniel Levy] e Christian lo sa, ma l'unica cosa che posso dire è che sta cercando di aiutare la squadra. E' stato molto bravo".