© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Altra goleada del Tottenham che ha rifilato un 5-0 al Burnley: "Una giornata perfetto", lo ha definito José Mourinho che dopo la gara ha detto: "Nessun infortunio, nessun gol subito, tanti gol fatti, un calcio perfetto. Sean Dyche (allenatore Burnley, ndr) è sempre molto sincero e dopo la gara mi ha detto che eravamo troppo bravi per loro. Lo ringrazio per quello. Il Burnley è difficile da affrontare ma siamo stati troppo bravi. Finalmente i ragazzi avranno un giorno libero domani che non ero stato ancora in grado di dare loro".