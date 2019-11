Tottenham, Mourinho: "Ho visto un grande spirito e grande calcio"

Jose Mourinho comincia con una vittoria, 2-3 nel derby londinese in casa del West Ham, il suo cammino da allenatore del Tottenham. Queste alcune delle considerazioni dell'allenatore portoghese al termine della gara: "Dobbiamo guardare indietro, alle condizioni dei giocatori e anche al fatto che i nazionali siano arrivati tutti in giorni diversi, e tutti a ridosso. Ho selezionato le idee e i concetti da trasmettere al gruppo, ma siamo comunque riusciti a portarci a casa l'incontro, pur con la pressione che la Premier League comporta. Chiaro che non potevamo dominare per novanta minuti, ma abbiamo comunque potuto vedere la giusta attitudine, i calciatori che si sacrificavano in nome della squadra. Sissoko e Rose, per esempio, avevano problemi fisici ma sono voluti rimanere in campo comunque, per dare sempre di più, per vincere. Ho visto un grande spirito, ma anche un grande calcio. Il West Ham è una buona squadra, hanno giocatori forti e dei tifosi eccezionali ad accompagnarli. A fine partita, poi, non sono andato dai nostri tifosi, perché non è una questione mia, è giusto che siano andati i calciatori a chiedere scusa per il momento, ma ho comunque apprezzato. Siamo felici, anche perché sappiamo la difficoltà di continuare a sostenere in queste condizioni".

Quindi una battuta finale, rispondendo alla domanda se avesse visto maggior passione in campo da parte del Tottenham, ha risposto: "No... Non la definirei passione, è solamente frutto di cose provate in allenamento. E per un tecnico è la cosa migliore che possa succedere".