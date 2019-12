© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo aver saccheggiato lo staff tecnico del Lille, portando a Londra Joao Sacramento e Nuno Santos, José Mourinho è pronto a rivolgersi ancora al club francese, stavolta per arrivare a un talento seguito da diverse grandi società europee. Boubakary Soumaré, infatti, è l'obiettivo numero uno dello Special One: il centrocampista 20enne potrebbe essere il primo rinforzo del Tottenham nel mercato di gennaio, secondo quanto riportato da L'Equipe>. Gli Spurs sarebbero pronti a offrire fino a 60 milioni di euro per un giocatore che ha impressionato il tecnico portoghese in più di una circostanza.