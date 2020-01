Tottenham, Mourinho: "Kane non è una macchina, ha bisogno di rifiatare"

© foto di Imago/Image Sport

La sconfitta contro il Southampton lascia pesanti strascichi in casa Tottenham, con gli infortuni di Ndombelé e Kane che rischiano di complicare le scelte di Mourinho in vista delle prossime gare. Queste le parole del tecnico portoghese al termine della gara, rilasciate ai media ufficiali degli Spurs:

"Si può dire che sia andato tutto in negativo: nessun punto ed abbiamo anche perso dei giocatori. E' stata una gara strana, loro hanno avuto 2 o 3 occasioni e hanno segnato un gol, noi invece non abbiamo segnato nonostante ne abbiamo avuto la possibilità nel primo tempo. Abbiamo avuto un paio di buone occasioni anche nella ripresa. Sul fuorigioco è andata come è andata, poi abbiamo perso Kane ed è diventata più dura perché non avevamo dei sostituti di ruolo, specialmente senza Son.

Son rientrerà dalla squalifica e dovrebbe essere recuperato, ma penso che non avremo a disposizione i due infortunati di oggi. Kane non è una macchina, a volte ha bisogno di rifiatare, mentre quella di Ndombelé è una situazione complessa iniziata già lo scorso agosto".