Primo sconfitta per Josè Mourinho da quando è approdato sulla panchina del Tottenham. Gli Spurs infatti sono caduti sul campo del Manchester United, ex squadra dello Special One. Il tecnico portoghese commenta così il ko subito contro i Red Devils: "Abbiamo fatto un passo indietro contro una squadra che ha i nostri stessi obiettivi. Noi vogliamo continuare a spingere, abbiamo commesso degli errori ma non dobbiamo piangere sul latte versato. Dobbiamo migliorare e pensare alla prossima partita. L'accoglienza dei tifosi del Manchester United è stata migliore rispetto a quella che mi sarei aspettato".