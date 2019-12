© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico del Tottenham José Mourinho, nel corso di un’intervista a Sky Sport UK, ha risposto anche ad una domanda di mercato in vista di gennaio: “Mi piace la mia squadra, davvero. Mi piacciono i ragazzi sia come calciatori che come persone. Voglio dare loro tutto il possibile per aiutarli a migliorare. Sono arrivato 5 settimane fa, non è giusto parlare di mercato. Ho solo bisogno di tempo. Dalla sconfitta col Chelsea, arrivata per qualche errore, non abbiamo avuto tempo per analizzare tutto. La società sa che se qualcuno partirà ci sarà bisogno di sostituirlo”.