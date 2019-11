Tottenham, Mourinho: "Motivazioni non mancano. Cambiati i dettagli"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Prima della partita contro il West Ham, ha parlato Jose Mourinho, nuovo allenatore del Tottenham: "Credo che ci voglia un po di tutto. La motivazione dipende dalla testa, la gente crede che quando i risultati mancano servano più motivazioni ma non è questo il caso. Stanno cercando di dare il meglio. A livello tattico non ci sono grandi cambiamenti, solo piccoli dettagli. Eriksen out? La partita di oggi è importante, ma anche il futuro lo è. E ho bisogno di capire davvero cosa c'è nella mente e nel cuore di Christian, dovremo prendere la decisione giusta per il club. Al di là di questo credo che Lucas, Son, Alli e Kane siano giocatori con una buona intesa e cercheremo di lavorare insieme per capire le posizioni migliori per tutti".