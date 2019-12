© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il manager del Tottenham José Mourinho ha commentato ai microfoni di Sky Sports la sconfitta contro il Chelsea: "Penso che nel primo tempo loro sono stati la squadra migliore. Ma una cosa è andare sotto all'intervallo 1-0 e un'altra andare all'intervallo sotto 2-0. Dobbiamo prendercela con noi stessi per entrambi i gol. Il primo è stato un corner corto e sappiamo come difendere ma non lo abbiamo fatto. Il secondo è un rigore e quindi la colpa è nostra. Nel secondo tempo siamo stati molto migliori e con un giocatore in meno contro una squadra che ama il possesso palla è stato molto difficile per noi. Nonostante questo c'è stata reazione, orgoglio e ricerca di un gol che emotivamente avrebbe cambiato l'andamento della partita. Non è andata così. Spero che Rudiger possa riprendersi presto perchè sono certo abbia le costole rotte. E questo è stato un momento cruciale della partita dove anche il VAR ci ha messo del suo".