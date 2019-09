Tottenham, muro Eriksen sul rinnovo: a gennaio può andare via gratis

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il mercato s'è chiuso e ci sono alcuni nodi che non sono venuti al pettine. In casa Tottenham, ad esempio, non sono riusciti a rinnovare il contratto di Christian Eriksen (27), in scadenza il prossimo giugno 2020. E, secondo Marca, il Real Madrid sarebbe pronto ad apparire in scena se fino a gennaio non dovesse esserci nessun passo del danese verso il suo attuale club. Gli Spurs continuano a fare pressione su di lui, provando a spingerlo verso il prolungamento, ma al momento Eriksen sembra fermo sulla sua intenzione di non rinnovare. A partire dal primo giugno, poi, il centrocampista sarà libero di negoziare con altri club ed è quello il momento che attendono dalla Capitàl.