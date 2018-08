Tottenham, N'Koudou vicino al prestito al Saint-Etienne

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 24 agosto

Bundesliga al via, le outsiders: Stoccarda e Brema sognano in grande

PSG, Tuchel: "Buffon out le prossime due, Areola ha bisogno di minuti"

Barça, Alcacer al Borussia Dortmund: per la stampa catalana è tutto fatto

Tottenham, Lloris arrestato per guida in stato di ebbrezza

Bundesliga al via. Le formazioni del match di apertura Bayern-Hoffenheim

Arsenal, Emery sull'addio di Wilshere: "Cessione decisa in 15 minuti"

Getafe, il trequartista Ndockyt in prestito al Maiorca

Benfica, è fatta per Appelt Pires: al Leganes otto milioni di euro

Le pagelle del Bayern – Muller migliore in campo, difesa da rivedere

Le pagelle dell'Hoffenheim – Szalai non molla, Adams peggiore in campo

Betis, l'ex Benevento Tosca ceduto in prestito al PAOK

Valencia, Lim in Europa per riportare Guedes al Mestalla

Hoffenheim, Nagelsmann: "Non abbiamo giocato bene nel primo tempo"

Monaco, assalto finale per Henrichs: offerti 20 milioni al Bayer

Stoccarda, Kaminski in prestito al Fortuna Dusseldorf

Georges-Kevin N'Koudou verso il Saint-Etienne. Come riporta France Football , l'esterno d'attacco del Tottenham, classe 1995, sarebbe molto vicino al prestito tra le fila de Les Verts . N'Koudou nella scorsa stagione ha accumulato 14 presenze tra Spurs e Burnley.

