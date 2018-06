Tottenham, nel mirino il promettente Grealish: pronta offerta da 40 milioni

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Colpo milionario in arrivo per il Tottenham. Secondo quanto riporta il Telegraph, infatti, gli Spurs avrebbero fatto un'offerta all'Aston Villa per il 22enne centrocampista Jack Grealish, uno di giocatori in rampa di lancio del calcio inglese e già valutato 40 milioni di euro.