© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Jan Vertonghen non ha ricevuto nessuna offerta di rinnovo. Come riportato dal Mundo Deportivo il difensore belga non ha ancora rinnovato il proprio accordo con il club londinese. Nella scorsa stagione ha collezionato 22 partite in Premier e 10 in Champions League, con due gol all’attivo. I prossimi giorni saranno decisivi per capire quale sarà il futuro del calciatore Spurs.