Tottenham, non basta Kane: 2-2 col PSV, sorride l'Inter

Sono terminate le due sfide delle 18.55 valide per il terzo turno della UEFA Champions League. Sorride l'Inter, perché il pareggio per 2-2 tra PSV e Tottenham (espulso Lloris) aiuta i nerazzurri: la squadra di Spalletti può giocare con la mente più sgombra al Camp Nou. Altro pari, per 1-1, tra Bruges e Monaco.

Bruges-Monaco 1-1: 32' Sylla, 39' Wesley (B)

PSV-Tottenham 2-2: 30' Lozano, 39' Lucas (T), 55' Kane (T), 87' De Jong.