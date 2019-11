Dopo l'avvicendamento tra Mauricio Pochettino e José Mourinho in panchina, potrebbero esservi altre novità in casa Roma. Secondo quanto riferito da Sky Sports News, infatti, il club londinese starebbe pensando a un altro portoghese, Luis Campos, come direttore sportivo. In passato, l'attuale uomo mercato del Lille, aveva detto di considerare lo Special One "un fratello". Ora gli Spurs, dove attualmente operano Rebecca Caplehorn come direttrice delle operazioni e Steve Hitchen come capo scout (il patron Levy ha un ruolo decisionale anche sul mercato) starebbero pensando di riunire la coppia lusitana.